شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ..الأهلي يعدل ويمدد عقد محمد هاني موسمين والان مع تفاصيل الخبر
واوصت لجنة التخطيط بالتجديد لمحمد هاني بعد ظهوره مع الفريق بشكل طيب في الوقت الذي وافق رينيه فايلر علي خطوة تجديد عقد اللاعب.
وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.
سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.
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