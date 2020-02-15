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شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ونجهز للثأر منهم في لقائي العودة والان مع التفاصيل
السبت 15 فبراير 2020
قال معين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي ان لاعبيه أهدروا العديد من الفرص خلال لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك.
وتابع الشعباني في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار، ان لاعبيه حاولوا العودة للمباراة إلا أن الوضع كان صعبا.
وأتم: نجهز ونستعد بقوة خلال الفترة الجارية من أجل الثأر من نادي الزمالك خلال لقائي ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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