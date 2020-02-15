شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يبحث عن تصحيح المسار أمام نادي مصر في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة عن تصحيح مساره، وذلك عندما يلتقى بنظيره نادى مصر، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، المقرر أن تُقام على ملعب استاد السلام.

ويأمل وادى دجلة فى الفوز بالمباراة لتصحيح أوضاعه، عقب إقالة المدير الفنى اليونانى، تاكيس جونياس، بسبب سوء النتائج وتواجد الفريق فى ثلاثى المؤخرة فى جدول ترتيب الدورى العام، وهو ما ينذر الفريق بالهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، وهو ما دفع إدارة النادى إلى الاستغناء عن خدمات المدير الفنى. وتوصل مسؤولو النادى إلى اتفاق مع المدرب اليونانى، ترايانوس دلاس، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويقود دجلة فى مباراة الكأس الجزائرى مصطفى الخروبى، الذى يشغل منصب مدير أكاديميات وادى دجلة، ويتولى المسؤولية حاليًا بشكل مؤقت.

على الجانب الآخر، يسعى خالد جلال، المدير الفنى الجديد لنادى مصر، للفوز بالمباراة لمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل استئناف مواجهات الدور الثانى، وذلك من أجل الهروب من شبح الهبوط والبقاء فى دورى الأضواء والشهرة، وعكف «جلال» خلال الأيام الماضية على تصحيح أخطاء لاعبيه من أجل تخطى عقبة وادى دجلة.