شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحشد قوته لتخطي الرجاء البيضاوي في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، على ملعب استاد الإسماعيلية، عند السادسة مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلى قد صعد للدور نصف النهائى، بعد تخطى الاتحاد السكندرى فى الدور ربع النهائى، بالفوز عليه فى ملعب الإسكندرية بنتيجة ١-٠، والتعادل السلبى على ملعب الإسماعيلية، فيما تأهل الرجاء البيضاوى لهذا الدور، بعد الفوز على المولودية فى الجزائر، بنتيجة 1-2، وخسر على ملعبه، بنتيجة 0-1، لكنه تأهل بمجموع المباراتين للدور نصف النهائى.

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وتقابل الدراويش مع الأندية المغربية فى 5 مواجهات، والبداية كانت عام 2007 عندما التقى مع الوداد المغربى، فى ثمن نهائى كأس الكونفيدرالية، نجح الدراويش فى تحقيق الفوز فى المغرب بهدف عن طريق عمر جمال، وإيابًا فى الإسماعيلية بهدفين نظيفين عن طريق أحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد.

وفى عام 2015 التقى الإسماعيلى مع نادى الرجاء فى كأس اتحاد شمال إفريقيا، والتى أقيمت فعاليتها بالمغرب وانتهى اللقاء بهزيمة الدراويش بهدف نظيف.

وخلال النسخة الماضية من كأس زايد للأندية الأبطال التقى الإسماعيلى فى ثمن نهائى البطولة أيضًا مع نادى الرجاء، وانتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بالتعادل السلبى بدون أهداف، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة الإياب فى ملعب مركب محمد الخامس قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للفريق المغربى.