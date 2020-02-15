شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرصد مكافآت خاصة لحسم «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء لدى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من أداء لاعبيه أمام المصرى، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، على أرض ملعب استاد المكس بالإسكندرية، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبالرغم من الفوز الذى حققه الفريق، ومواصلة الانتصارات المتتالية، والانفراد بقمة الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، إلا أن المدير الفنى أبدى عدم رضاه عن مستوى الفريق فى فترات كثيرة من المباراة، وعدم التزام بعض اللاعبين بالتعليمات، خاصة على المستوى الدفاعى، وعقب المباراة عقد رينيه فايلر جلسه مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وقبل تحرك حافلة الفريق للقاهرة، قام خلالها بتوبيخ اللاعبين، لافتاً إلى أن الأداء الذى ظهر عليه الفريق لم يكن مطمئناً بالنسبة له قبل مواجهة الزمالك المهمة يوم الخميس المقبل، فى السوبر المصرى، وطالب المدير الفنى بتحقيق الفوز على الزمالك والظهور بمستوى طيب يليق بحجم الفريق، خاصة أن الجماهير لن تقبل إلا باللقب المحلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الجهاز الفنى لعلاج أكثر الظواهر السلبية فى أداء الفريق، وهى إهدار الفرص السهلة من جانب مهاجمى الفريق، حيث تمثل تلك الأزمة صداعا فى رأس الجهاز الفنى قبل مواجهة الزمالك، وتحدث المدير الفنى أن مباراة القمة لن تتحمل رعونة أمام المرمى، وأن المباريات الكبرى دائماً ما تتطلب استغلال أنصاف الفرص.

ووضع برنامج الإعداد لمباراة الزمالك المرتقبة على كأس السوبر المحلى، المقرر إقامتها فى إمارة أبوظبى الخميس المقبل، حيث رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة المصرى، وأدى اللاعبون بالأمس مراناً خفيفاً على أرض ملعب استاد مختار التتش، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم، الأحد، لالتقاط الأنفاس قبل السفر غداً الإثنين إلى الإمارات لبدء المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسوبر.

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كما بدأ الجهاز الفنى بالأمس دراسة الزمالك بالفيديو، استعدادا لمواجهة الخميس المقبل على كأس السوبر المحلى.

وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة فى الدورى، وأيضا دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الإفريقى التى أقيمت أمس الأول أمام الترجى التونسى، لدراسة نقاط القوة والضعف فى صفوفه استعدادا لمواجهة الخميس.

فيما يخضع رمضان صبحى لاختبار طبى، خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفه النهائى من المشاركة أمام الزمالك، قبل إعلان قائمة الفريق لمباراة السوبر، وبالرغم من تأكيدات الجهاز الفنى بإمكانية مشاركة اللاعب فى المباراة إلا أن الجهاز الفنى يسعى للتأكد من تعافى رمضان من الإصابة بشكل نهائى.

من جهة أخرى، يضع اليوم، الأحد، مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، حجر الأساس الخاص بفرع النادى الجديد فى التجمع الخامس، وذلك فى تمام الثالثة عصراً، فى حضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمى لأعمال البناء والتشييد فى الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

يُذكر أن الأهلى انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التى تلبى كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلى، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التى تنتهى فى غضون عام من الآن.