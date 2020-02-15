شكرا لقرائتكم خبر عن نورويتش × ليفربول: «أسد التيرانجا» يحتفل بمئويته التهديفية ويحافظ على انطلاقة الريدز المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطا ليفربول خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا، وحقق الفريق الفوز بنتيجة 1-0 على حساب مضيفه نورويتش سيتي، في مباراة الجولة 26 من البريميرليج.

وعلى الرغم من أن المواجهة كانت بين متذيل الترتيب والمتصدر المهيمن على قمة ترتيب المسابقة، إلا أن ليفربول عانى كثيرًا لانتزاع الثلاث نقاط، وذلك تحقق بفضل هدف البديل السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز قبل 13 دقيقة فقط من نهاية المباراة، ليحقق ليفربول فوزه رقم 12 بفارق هدف وحيد أمام منافسه خلال انتصارات الفريق في البريميرليج هذا الموسم (25).

وسجل ماني هدفه رقم 12 في البريميرليج هذا الموسم، وتسببت أهداف النجم السنغالي في حصد ليفربول لـ14 نقطة في الدوري هذا الموسم، واحتفل السنغالي اليوم بتسجيله الهدف رقم 100 في الكرة الإنجليزية (75 مع ليفربول و25 مع ساوثهامبتون).

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وسجل ليفربول للمباراة رقم 35 على التوالي في البريميرليج في سجل لم يحقق أكثر منه سوى آرسنال (55 مباراة خلال الفترة بين 2001 و2002) ومانشستر يونايتد (36 مباراة خلال الفترة بين 2007 و2008).

ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة (من أصل 78 نقطة) وهو السجل الأفضل على الإطلاق لنادٍ في مسابقة دوري بعد 26 جولة، على مستوى بطولات الدوري الأوروبية الـ5 الكبرى (بريميرليج، لاليجا، سيريا آي، البوندزليجا، الدوري الفرنسي)، محطمين الرقم السابق باسم بايرن ميونخ في موسم 2013/2014 تحت قيادة بيب جوارديولا (24 فوزا وتعادلان: 74 نقطة من أصل 78 نقطة).

وحافظ ليفربول على سجله دون هزيمة في آخر 43 مباراة بالدوري، محطمًا رقم نوتينجهام فورست (42 مباراة دون هزيمة خلال الفترة بين 1977 و1978) ويصبح على بعد 6 مباريات فقط من معادلة الرقم القياسي الإنجليزي الأفضل، والمدون بأسم آرسنال خلال الفترة بين 2003 و2004 (49 مباراة متتالية دون هزيمة).

وابتعد ليفربول عن أقرب ملاحقيه (مان سيتي: 51 نقطة) بـ25 نقطة كاملة، وهو فارق نقاط غير مسبوق بين متصدر وملاحقه عند أي مرحلة من الموسم في عهد البريميرليج.