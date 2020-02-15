شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي، غدا الأحد، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية».

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة أحمد أيمن، بجانب تواجد محمد الشامي بعد تماثلهما للشفاء، فضلا عن وجود الوافد الجديد الأوغندي باتريك كادو، فيما تم استبعاد مجموعة من اللاعبين أبرزهم عماد حمدي وباهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي ومحمد حمدي زكي لأسباب متنوعة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: «محمد فوزي ومحمد مجدي في حراسة المرمى، محمد مجدي الجمل ومحمد هاشم وإبراهيم أبواليزيد وأحمد أيمن وأسامة إبراهيم ومحمود البدري في الدفاع، محمود دونجا ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وهمام طارق وأحمد مدبولي وبيكيتي سيلفا ومحمد صادق في الوسط، محمد الشامي وبنسون شيلونجو وباتريك كادو وفخر الدين بن يوسف ووجيه عبدالحكيم في الهجوم».