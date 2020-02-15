شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتخطى نوريتش سيتي «العنيد» بهدف ساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعبًا أمام مُضيفه نوريتش سيتي «العنيد»، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب كارو رود، في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يستطع ليفربول التسجيل خلال الشوط الأول، وكاد أن يستقبل هدفًا من هجمة وحيدة لفريق نوريتش، ولكن براعة الحارس البرازيلي أليسون بيكر منعت أصحاب الأرض من تسجيل أول الأهداف.

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وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرًا حتى دخول النجم السنغالي ساديو ماني العائد من الإصابة بدلًا من تشامبرلين.

وفي الدقيقة 78 استطاع «أسد التيرانجا» من تسجيل هدف الفوز للريدز بعد أن استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء وسط حراسة من اثنين من مدافعي نوريتش ويسددها لتسكن الشباك.

بتلك النتيجة واصل فريق ليفربول تصدر جدول المسابقة برصيد 76 نقطة، واستمرار سلسلة اللاهزيمة بعد 26 جولة، بينما تأزم موقف نوريتش سيتي وظل في قاع الجدول برصيد 18 نقطة.