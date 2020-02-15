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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب حالة الطقس.. تأجيل مباراة بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
أكد الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت تأجيل المواجهة بين إيبار أمام ريال سوسيداد المقرر لها غدًا الأحد، وذلك بسبب حالة الطقس السيئة في المدينة المجاورة لملعب المباراة.
وصدر بيان من الإتحاد الإسباني اليوم جاء فيه: "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، وبعد التنسيق مع الناديين وحكومة إقليم الباسك، تأجيل مباراة الأحد بين إيبار وريال سوسيداد".
وساءت حالة الطقس نتيجة حريق للتلخص من النفايات في المدنية المجاورة لملعب المباراة، وكانت هناك شكوك حول إقامة المباراة منذ إعلان مسؤول الصحة بالإقليم أمس عن تحديز بشأن ممارسة الرياضة في ملاعب مفتوحة.
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