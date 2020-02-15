شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يقع في فخ أميان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020 أنتهت منذ قليل مباراة مجنونة في الدوري الفرنسي بين بطل الدوري باريس سان جيرمان وأميان بتعادل إيجابي بنتيجة ٤-٤، وذلك في إطار الجولة الـ٢٥ من منافسات الدوري الفرنسي.

وبهذه النتيجة إرتفع رصيد باريس إلي ٦٢ نقطة متصدرًا الدوري، بينما وصل أميان إلي النقطة ٢١ متذيلًا ترتيب الدوري في المركز الـ١٩. وكان باريس متاخرًا حتي نهاية الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ولكن تمكن فريق العاصمة من إحراز أربعة أهداف في الشوط الثاني، ولكن عاد جيراسي لاعب فريق أميان ليسجل هدف التعادل في الدقيقة ٩١ من عُمر المباراة.

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