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ليفربول لا يرحم أحد.. ويحلق بالصدارة بعيدًا بعد فوز جديد.

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

إنتهت منذ لحظات المباراة التي جمعت بين ليفربول ومستضيفه نورويتش سيتي، بفوز ليفربول بهدف مقابل لا شىء وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ٢٦ من "البريميرليج".

وأحرز هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٨٠ من زمن المباراة، ويعد هذا الفوز هو رقم ١٩ علي التوالي في الدوري الإنجليزي، ويقترب من تحطيم رقم مانشيستر سيتي المُسجل بـ٢١ مباراة متتالية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي النقطة ٧٦ منفردًا بالصدارة عن أقرب منافسيه "مانشيستر سيتي" بفارق ٢٥ نقطة، حيث يحتل السيتي المركز الثاني برصيد ٥١ نقطة ولكن يتبقي له مباراة ليعادل الريدز في عدد المباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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