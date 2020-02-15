ليفربول لا يرحم أحد.. ويحلق بالصدارة بعيدًا بعد فوز جديد.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

إنتهت منذ لحظات المباراة التي جمعت بين ليفربول ومستضيفه نورويتش سيتي، بفوز ليفربول بهدف مقابل لا شىء وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ٢٦ من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وأحرز هدف المباراة الوحيد النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٨٠ من زمن المباراة، ويعد هذا الفوز هو رقم ١٩ علي التوالي في الدوري الإنجليزي، ويقترب من تحطيم رقم مانشيستر سيتي المُسجل بـ٢١ مباراة متتالية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلي النقطة ٧٦ منفردًا بالصدارة عن أقرب منافسيه "مانشيستر سيتي" بفارق ٢٥ نقطة، حيث يحتل السيتي المركز الثاني برصيد ٥١ نقطة ولكن يتبقي له مباراة ليعادل الريدز في عدد المباريات.