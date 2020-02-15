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الإسماعيلي يستضيف الرجاء بنصف نهائي العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يحل الرجاء البيضاوي المغربي اليوم ضيفا على الإسماعيلي المصري في الإسماعيلية، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويبحث صاحب الأرض والجمهور عن تحقيق نتيجة تسهل من مهمته في مباراة الإياب المقررة في 15 مارس المقبل بالدار البيضاء.

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ويدرك الدراويش صعوبة الرجاء في ملعبه، لذلك سيرمي بكل أوراقه المتاحة في مواجهة اليوم واستغلال الغيابات الكبيرة في صفوف ضيفه، حيث يفتقد الرجاء جهود عدد من لاعبيه المؤثرين في مقدمتهم محمود متولي ومحمود بنحليب وعبدالإله الحافيظي وعمر بوطيب، ولكن المدرب جمال سلامي سيمنح بقية اللاعبين الثقة لعبور تلك المرحلة الصعبة وبلوغ المباراة النهائية.

وكان الإسماعيلي تخطى عقبة مواطنه الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بعد الفوز 1-0 خارج ملعبه، ثم التعادل سلبيا في الإياب بين أنصاره.

في المقابل اجتاز الرجاء فريق مولودية الجزائر بعد فوزه خارج أرضه بنتيجة 2-1 قبل خسارته 0-1 بالدار البيضاء، ليتأهل مستفيدا من قاعدة إحراز هدف خارج ملعبه.