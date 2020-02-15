شكرا لقرائتكم خبر

للمرة الثانية.. دوبلانتيس يحطم الرقم العالمي للقفز بالزانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ لندن

حطم الشاب السويدي أرماند «موندو» دوبلانتيس، الرقم القياسي العالمي في منافسات القفز بالزانة للمرة الثانية في أسبوع بعدما قفز 18ر6 أمتار في بطولة داخل القاعات بمدينة جلاسكو البريطانية أمس.

Advertisements

واستطاع دوبلانتيس (20 عاما) أن يعبر الرقم القياسي العالمي في محاولته الأولى، بعد الرقم القياسي الذي حققه قبل أسبوع في بولندا بفارق سنتيميتر واحد.

وقال دوبلانتيس الذي حصل على مكافأة قياسية عالمية بلغت 30 ألف دولار «كانت بطولة عظيمة، كان هناك طاقة كبيرة منحتها لي الجماهير».

وظهر دوبلانتيس في المشهد عندما فاز باللقب الأوروبي في 2018 مسجلا 05ر6 أمتار. وحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بمدينة الدوحة القطرية، واستطاع أن يقفز أعلى من ستة أمتار في بطولات داخل القاعات قبل 11 يوما في مدينة دوسلدورف الألمانية.