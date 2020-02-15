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الرائد يقتنص الخامس بهزيمة أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

استثمر الرائد عاملي الأرض والجمهور في إلحاق الهزيمة بضيفه أبها 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ختام مواجهات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوغل الرائد بهذه النتيجة نحو مراكز المقدمة، حيث بات في المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة، حيث لا يفصله عن الأهلي الثالث والوحدة الرابع سوى 3 نقاط.

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في المقابل واصل أبها تراجعه وانحداره، حيث أصبح في المركز التاسع بعد أن فشل في زيادة غلته من النقاط وتوقفت عند رصيد 23 نقطة.

وافتتح الرائد التسجيل في المباراة عن طريق جهاد الحسين في الدقيقة 14، إلا أن فراس شواط أعاد أبها إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 71.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين، نجح ماركو بيريز في تسجيل هدف الترجيح للرائد (88).