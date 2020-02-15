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بيرنلي يهزم ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ لندن

فاز فريق بيرنلي على مضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله آشلي ويستوود في الدقيقة الثانية، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله داني إنجز في الدقيقة 18، قبل أن يسجل ماتي فيدرا هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 60.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الـ13.