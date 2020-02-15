شكرا لقرائتكم خبر

الخسارة رقم 10 تظهر غضب المدرج الاتفاقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

فجرت الخسارة العاشرة للاتفاق أمام ضيفه الحزم 2-3 في إطار الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الغضب في المدرج الاتفاقي الذي طالب إدارة النادي بإقالة المدير الفني خالد العطوي من منصبه، والتعاقد مع مدرب بديل أسوة ببقية الأندية المتراجعة التي أحدثت تغييرا وسط

أجهزتها الفنية وتحسنت مستوياتها ونتائجها خلال الدور الثاني من دوري المحترفين.

Advertisements

وتراجع الفريق الاتفاقي إلى المركز الـ12 في سلم ترتيب الدوري عقب الخسارة العاشرة له هذا الموسم، مما تسبب في تأزم وضعه وبات قريبا من مراكز الخطر بمؤخرة الترتيب وبفارق نقطي قد يتقلص خلال الجولات المتبقية في ظل تراجع مستوياته ونتائجه.

مآخذ المدرج على الإدارة

إصرارها على استمرار العطوي رغم فشله

عدم الإنصات لمطالب الجماهير وسد باب النقاش معهم

عدم اختيار أجانب مميزين

الفشل في استغلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع لاعبين مؤثرين

سوء النتائج رغم الميزانية الضخمة التي صرفت هذا الموسم

عدم تحقيق أي بطولة رغم انقضاء فترة الولاية الأولى ودخولها في موسمها الخامس

الفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا

غياب التواصل مع أعضاء الشرف وخلق فجوة بينها وبين الأعضاء المؤثرين

غياب دور المجلس التنفيذي

محصلة الفريق بالدوري حتى الجولة الـ18

فاز في 6 مباريات

تعادل في مباراتين

خسر 10 مباريات

سجل 27 هدفا

استقبل 26 هدفا

يحتل المركز الـ12

لديه 20 نقطة

أبرز المآخذ على العطوي