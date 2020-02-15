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الوحدة يتخصص في إقالة مدربي الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز القرني - جدة

توصلت إدارة نادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بالتشاور مع الشرفي المؤثر المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل إلى قرار إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس من رأس الهرم الفني خلال المرحلة المتبقية من الموسم الحالي، عقب تذبذب نتائج ومستويات الفريق، آخرها الخسارة أمام الوحدة 0-2 أمس الأول ضمن الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من الاتفاق على قرار الإقالة، إلا أن هناك بوادر خلاف جديد بين المشرف والإدارة بعد رفض الأخيرة إعلان قرار الإقالة رسميا قبل توفر مبلغ الشرط الجزائي في عقد المدرب، فيما أكدت مصادر الصحيفة، رفض الأمير منصور بن مشعل دفع الشرط الجزائي.

وتخلف جروس عن مرافقة بعثة الفريق التي غادرت أمس إلى الكويت استعدادا لمواجهة الاستقلال الإيراني بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد إبلاغه بإقالته، حيث فضل المدرب البقاء في جدة لحين تسلمه كل حقوقه.

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ولتدارك الوضع سريعا لجأت إدارة النادي إلى مدرب فريق الناشئين صالح المحمدي الذي سبق له قيادة الفريق عقب إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش، لتسلم مهمة تدريب الفريق في المرحلة الحالية بدءا من مباراة الاستقلال الإيراني غدا، إلا أن المحمدي فاجأ الإدارة برفض تسلم المهمة حاليا وإرجاء ذلك إلى الجولة الـ19 أمام الفتح، مما أجبر النادي على تأجيل مغادرة البعثة إلى الكويت 5 ساعات، حيث كان من المقرر أن تقلع الرحلة الساعة الـ11 صباحا، إلا أنه تم تأجيلها إلى الخامسة مساء، وذلك حتى تتمكن الإدارة من توفير مدرب بديل للمهمة المقبلة، قبل أن تستقر على اختيار المدرب مازن بهكلي بشكل موقت.

وتردد أن المحمدي اشترط على الإدارة عقدا مدته سنتان مقابل العودة لتدريب الفريق الذي أبعد عنه في الفترة الماضية التي أعقبت إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش بداية الموسم الحالي.

يذكر أن الوحدة تسبب خلال الموسم الحالي في إقالة مدربين من الأهلي، فبعد أن فاز في مباراة الدور الأول ضمن الجولة الثالثة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 2-1، أقيل المدرب برانكو إيفانكوفيتش، فيما أقيل المدرب جروس، نتيجة فوز الوحدة أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة 2-0 ضمن الجولة الـ18.

مشوار جروس الأخير مع الأهلي