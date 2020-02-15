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الغامدي يترقب مصيره مع الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

يترقب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عبدالرحمن الغامدي حسم مستقبله مع الفريق خلال الأسبوعين المقبلين بعد دخوله فترة الأشهر الستة الحرة من عقده الاحترافي.

وكان الغامدي جدد عقده لمدة 3 مواسم في يوليو 2017 بجانب بعض اللاعبين الشبان والصاعدين للفريق الأول، وصل عددهم آنذاك إلى 9 لاعبين، إلا أنه لم يستمر منهم مع الفريق سوى الغامدي وزميله المدافع عمار الدحيم، فيما تم إنهاء عقود اللاعبين الآخرين إما بالإعارة أو المخالصة النهائية.

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ولم يحظ الغامدي بفرصة المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم وحتى رحيل المدرب قبل السابق لويس سييرا الذي أبعده عن الفريق في أعقاب نهاية المعسكر الإعدادي الصيفي الذي أقيم في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وبعد تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي في 19 أكتوبر 2019 قرر الأخير إعادة الغامدي للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي ليكون جاهزا للمشاركة متى ما احتاجه الفريق.

ومنذ عودة الغامدي للتدريبات حتى الآن، لعب 3 مباريات رسمية بعدد دقائق بلغ 58 دقيقة، سجل خلالها هدفا وحيدا أنقذ به الفريق من الخسارة أمام الفتح في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.