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النصراويون يكيلون للبلطان بـ«اصمت وشيخ الباصات»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

استحقت مواجهة النصر ومضيفه الشباب في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس الأول تسمية المباراة الأبرز من واقع الإثارة التي سبقتها، وكذلك خلال مجرياتها وعقب نهايتها، بعد أن قلب النصر تأخره بهدف إلى فوز عريض 4-2.

وإذا خسر الشباب نتيجة المباراة، فإن رئيس مجلس إدارته خالد البلطان طاله أيضا الكثير من غضب النصراويين الذين تفننوا في التنفيس عن مشاعرهم نحوه في هذه الليلة تحديدا، بدءا بطريقة احتفال حمدالله بهدف الفوز من خلال وضع إصبعه على فمه مطالبا جماهير الشباب بالصمت، مرورا بتصريح لاعب الوسط البرازيلي بتروس، إضافة إلى تعليقات رئيسي النادي السابقين سعود السويلم والأمير فيصل بن تركي.

الشرارة الأولى (اختلاف مقاعد)

بدأت الشرارة الأولى قبل المباراة عندما منحت إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان جماهير النصر 40% من المدرجات باعتبار أن المباراة على أرض الشباب، مما أثار حفيظة النصراويين، ولا سيما أن في مباراة الشباب والهلال قبل أسابيع قليلة منح البلطان 50% من المدرجات لجماهير الهلال.

كما استنكرت جماهير النصر وجود باصات قبل المباراة بمدرجات الشباب توافدت منها جاليات من جنسيات آسيوية لا تتحدث اللغة العربية.

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الشرارة الثانية (أغلق فمك)

وما إن انتهى اللقاء حتى خرج لاعب وسط النصر البرازيلي بيتروس معلقا على تصريحات البلطان ضد النصر والمرور أمام جماهير النادي والإشارة إليهم بالمجانين، وهي الصورة التي صاحبت مباراة الدور الأول الذي انتهى سلبيا بين الفريقين.

وطالب بيتروس البلطان بأن يصمت ويغلق فمه، وأن عليه أن يحترم النصر، وأضاف «رئيس نادي الشباب يثرثر كثيرا قبل المباريات متناسيا أن النصر بطل الدوري الموسم الفائت، إنه يتحدث كثيرا، ورسالتي له يجب عليك أن تحترمنا، كما نطالب الجميع بأن يبادلوا النصر الاحترام، مثلما نفعل، فنحن نلعب في دوري قوي وكبير».

الشرارة الثالثة (شيخ الباصات)

أما الشرارة الثالثة فظهرت عقب أحداث اللقاء من خلال تغريدات رئيسي نادي النصر السابقين سعود السويلم، والذي هنأ جماهير الأصفر بالفوز، وأردف قائلا «ألف مبروك لجماهير كبير الرياض، فوز مستحق ومستوى مشرف، هاردلك لشيخ الباصات»، في إشارة إلى جمهور وفر له نادي الشباب باصات لنقله إلى الملعب، كما شاطره الرئيس السابق الأمير فيصل بن تركي بتساؤل أثار مواقع التواصل الاجتماعي عندما كتب «نادي الشباب رأسه فهد بن ناصر بن عبدالعزيز، ورئيس أعضاء شرفه خالد بن سلطان، طبعا الاختلاف أين محطة الباص؟».

صمت البلطان

من جانبه التزم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان الصمت حيال تصريحات اللاعب بيتروس والرئيسين السابقين للنصر (السويلم والأمير فيصل بن تركي)، مؤكدا أن فريقه تلقى الهزيمة من فريق كبير، وأن الأخطاء التحكيمية ساهمت في الحد من خطورة فريقه.