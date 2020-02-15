شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: انا الجندي المجهول في تحقيق السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ان اجتماعه مع مسؤلي الماف بقيادة احمد احمد كان له اثر كبير في تامين بعثة الزمالك في قطر .
واضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، ان هذه الإجتماعات كانت سببا في زيادة تركيز اللاعبين وظهروهم بشكل جيد في امام الترجي في السوبر.
واضاف احمد مرتضى ان إدارة كارتيرون للقاء كانت جيدة ، وساهمت في تحقيق الزمالك بالفوز على الترجي.
وتطرق الي مباراة السوبر المصري امام الاهلي بالامارات ، مؤكدا انه يحلم بالجمع بين البطولتين في اسبوع واحد ، مشيرا ان الفوز على الاهلي بطولة في حد ذاتها .
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