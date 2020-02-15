شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: انا الجندي المجهول في تحقيق السوبر الافريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ان اجتماعه مع مسؤلي الماف بقيادة احمد احمد كان له اثر كبير في تامين بعثة الزمالك في قطر .

واضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، ان هذه الإجتماعات كانت سببا في زيادة تركيز اللاعبين وظهروهم بشكل جيد في امام الترجي في السوبر.

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واضاف احمد مرتضى ان إدارة كارتيرون للقاء كانت جيدة ، وساهمت في تحقيق الزمالك بالفوز على الترجي.

وتطرق الي مباراة السوبر المصري امام الاهلي بالامارات ، مؤكدا انه يحلم بالجمع بين البطولتين في اسبوع واحد ، مشيرا ان الفوز على الاهلي بطولة في حد ذاتها .