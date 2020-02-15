شكرا لقرائتكم الأهلى يرفع قيمة محمد هانى ويمدد عقده موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل مسئولو النادي الأهلي قيمة عقد محمد هاني ظهير ايمن الفريق كما قام اللاعب الدولي بمد عقده لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية في عقده بحيث ينتهي عقده في 2025 .

واوصت لجنة التخطيط بالتجديد لمحمد هاني بعد ظهوره مع الفريق بشكل طيب في الوقت الذي وافق رينيه فايلر علي خطوة تجديد عقد اللاعب.

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع ثنائي الفريق الهجومي رمضان صبحي وحسين الشحات وذلك للاطمئنان على إصابة الأول ومنح الثاني بعض التعليمات الفنية، قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الإمارات.

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وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.