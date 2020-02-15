شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه جولدى وديا لتأهيل البدلاء قبل مواجهة الأهلى فى السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض مباراة ودية غدًا الأحد أمام فريق جولدى، لتجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين، من مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وتواصل الجهاز الإدارى للفريق الأول مع طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك، للاتفاق على المباراة الودية، حيث اتفق يحيى مع الجهاز الفنى لفريق جولدى على خوض مباراة ودية غدًا الأحد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، التى ستُقام على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل.

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وتصل بعثة لاعبى الزمالك فى الثانية عشرة منتصف الليلة، إلى القاهرة، بعد مغادرة قطر متوجهين إلى عُمان فى رحلة العودة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين، ليُحقق الفريق اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

وقرر مسؤولو نادى الزمالك دخول الفريق معسكر مغلق فى نفس الفندق الذى تواجد به الفريق الأبيض فى بطولة السوبر المحلى فى 2017، وهو فندق القوات المسلحة بأبو ظبى، الذى توّج وقتها الزمالك ببطولة كأس السوبر المحلى للمرة الثالثة فى تاريخه بعد تغلبه على الأهلى بركلات الجزاء بنتيجة 4 / 1 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى خلال اللقاء الذى جمعهما بينهما على نفس ملعب سوبر العام الجارى.