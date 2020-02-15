شكرا لقرائتكم خالد الغندور: سيبك من المحلى السوبر الأفريقي "نمبر 1" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن بطولة السوبر الأفريقي التي حسمها الزمالك على حساب الترجى التونسي أهم من الألقاب المحلية.

وجه الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك رسالة إلى الجماهير البيضاء قائلا:" دعكم من الألقاب المحلية لأن السوبر الأفريقي الأهم والذى ساعد الأبيض في التربع على عرش القارة السمراء".

أضاف الغندور:" الزمالك قدم موسم قوى حصد خلاله أكثر من لقب بدأه بالسوبر السعودى من أنياب فريق قوى مثل الهلال ثم بعد ذلك الكونفدارلية التي صعد فيه للنهائى على حساب النجم الساحلى متصدر مجموعة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا النسخة الحالية".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.