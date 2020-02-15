شكرا لقرائتكم خالد الغندور للاعبى الزمالك: الدورى محسوم للأهلى وخدوا المركز الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن بطولة الدورى المصرى شبه محسومة للنادى الأهلى بالموسم الحالي خاصة أن المارد الأحمر لم يتعرض لأى خسارة وحقق العلامة الكاملة.

وجه الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك رسالة إلى لاعبى الزمالك قائلا:" الدورى شبه محسوم للأهلى واهتموا بالمركز الثانى من أجل المشاركة في دورى أبطال أفريقيا النسخة المقبلة".

أضاف الغندور:" الزمالك قدم موسم قوى حصد خلاله أكثر من لقب بدأه بالسوبر السعودى من أنياب فريق قوى مثل الهلال ثم بعد ذلك الكونفدارلية التي صعد فيه للنهائى على حساب النجم الساحلى متصدر مجموعة الأهلى".

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.