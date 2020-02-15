شكرا لقرائتكم خالد الغندور: اللهم لا حسد.. الزمالك سيد أفريقيا بلا منازع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك تربع على عرش القارة الأفريقية بعد التتويج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في قطر.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن الفريق الأبيض بات سيد القارة السمراء بلا منازع بعد الفوز على فريق كبير مثل الترجى التونسي.

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توج فرق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.