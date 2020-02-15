شكرا لقرائتكم الأهلي يمدد عقد محمد هاني.. وصالح جمعة يرفض الرحيل لفنلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيام مسئولي النادي الأهلي، بتمديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعديل راتبه.

وأوضح عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية، أن عقد محمد هاني يمتد 3 سنوات إلا أن النادي قام بتمديده موسمين إضافيين بالإضافة إلى قيام مسئولي النادي بتعديل عقد اللاعب من حيث القيمة المالية.

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في سياق مختلف كشف ياسين أن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض الرحيل إلى الدوري الفنلندي، بسبب عدم مناسبة العروض من الناحية المادية.

وختم: اللاعب تلقى 3 عروض من الدوري الفنلندي، رفض جميعها بسبب المقابل المادي، حيث جاء أفضلهم حصول اللاعب على 10 آلاف دولار فقط شهريًا".