شكرا لقرائتكم الاتحاد يهزم أولمبيك آسفي ويضرب موعداً مع الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز اتحاد جدة مقعده في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية عقب فوزه أمام مضيفه أولمبيك آسفي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب المسيرة الخضراء في مدينة آسفي المغربية في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وكان أولمبيك آسفي قد حقق نقطةً ثمينة في مواجهة الذهاب الذي احتضنها ستاد الجوهرة المشعة إلا أن الاتحاد كانت له كلمة الحسم في مواجهة الإياب بفوزه بهدف نظيف.

وضرب الاتحاد موعداً مع مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي حيث تأهل الأخير بفوزه ذهاباً وإياباً على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 7-صفر بمجموع المباراتين.

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ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي رومارينيهو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 49 بعدما حول عرضية زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك أصحاب الأرض.

وكثّف أصحاب الأرض هجومهم في النصف ساعة الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل إلا أن كلمة الحسم كانت لدفاع الاتحاد وحارسه الذين أمنوا شباكهم لتنتهي المباراة بفوزهم 1-صفر.

ويتطلع الاتحاد لإنقاذ موسمه عبر تحقيق البطولة العربية بعد المستويات المتواضعة التي قدمها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث يصارع على البقاء للموسم الثاني على التوالي.

وسبق للاتحاد أن توج بلقب البطولة في مرة وحيدة كانت عام 2005 بمسماها القديم دوري أبطال العرب.