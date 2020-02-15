لايبزيغ يهزم بريمن ويخطف صدارة الدوري الألماني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتلى فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً بفضل الفوز على ضيفه فيردر بريمن 3 -صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا.
ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة ليقفز نحو الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، الذي يلتقي الأحد مع مضيفه كولن، وتوقف رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
وتقدم لوكاس كلوسترمان بهدف للايبزيغ في الدقيقة 18 ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة 39 وتبعه نوردي موكيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.
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