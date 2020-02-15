شكرا لقرائتكم كونتي يستبعد إنتر ولاتسيو من سباق التتويج بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن مباراة القمة ضد لاتسيو يوم الأحد تشكل مواجهة بين ثنائي خارج السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا العام.

ويحتل إنتر صدارة الدوري برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، بينما يبتعد لاتسيو عنهما بنقطة واحدة. ويستضيف لاتسيو، الذي حقق رقما قياسيا للنادي بخوض 18 مباراة دون هزيمة، إنتر في الاستاد الأولمبي في روما مساء الأحد في مواجهة قد تكون مؤثرة في الصراع على اللقب. لكن كونتي يصر على أن الثنائي يملك فرصا ضعيفة لإنهاء هيمنة يوفنتوس على اللقب في آخر ثمانية مواسم.

وأبلغ كونتي مؤتمرا صحافيا: إنها مباراة صعبة بالتأكيد. يشكل لاتسيو واقعا في الكرة الإيطالية فهو بطل الكأس في الموسم الماضي وفاز بالسوبر هذا الموسم. لقد عزز تشكيلته وحافظ على أقوى نجومه والمدرب سيموني إنزاغي يقوم بعمل ممتاز، لكن سأعتبر المواجهة بين فريقين خارج سباق اللقب. هذه تسمية مثالية.

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وخسر إنتر 1-صفر بملعبه أمام نابولي في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا يوم الأربعاء وسط مطالبات لكونتي بالاعتماد على الوافد الجديد كريستيان إريكسن في التشكيلة الأساسية أمام لاتسيو.

وشارك لاعب الوسط الدنماركي، المنضم من توتنهام هوتسبير الشهر الماضي مقابل نحو 20 مليون يورو، أساسيا لمرة واحدة في أربع مباريات مع إنتر حتى الآن خلال الفوز 2-صفر على أودينيزي في الثاني من فبراير الجاري لكن كونتي يتمسك بموقفه بمنح الوقت الكافي لصانع اللعب.

وتابع: يعمل كريستيان بشكل جيد ويستوعب بشكل أفضل ما نريده منه. لا أدفع بلاعب جديد في التشكيلة مباشرة. قال الناس بصدق في مباراة أودينيزي إنه تعثر قليلا لأنه لم يندمج تماما مع الفريق، لكني كنت مجبرا على الدفع به والآن نعمل سويا الآن بشكل أكبر وسنرى إن كان يمكن الدفع به منذ البداية عندما أشعر بأن الوقت مناسب.