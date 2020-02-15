شكرا لقرائتكم بيرنلي يتجاوز ساوثهامبتون ويبقى في المركز العاشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق بيرنلي على مضيفه ساوثهامبتون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بيرنلي بهدف سجله آشلي ويستوود في الدقيقة الثانية، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله داني في الدقيقة 18 قبل أن يسجل ماتي فيدرا هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 60.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.