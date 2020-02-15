فوز شاق لليفربول المتصدر على نوريتش الأخير









اسماء السيد - واصل ليفربول مسيرته بثبات نحو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم مبتعدا بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه، بعد فوزه الشاق على مضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب 1-صفر السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ورفع ليفربول الساعي للقبه الأول منذ ثلاثة عقود رصيده إلى 76 نقطة، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 18 نقطة ما يجعل الفارق بينهما 58 نقطة.

وهو الفوز السابع عشر تواليا لبطل العالم وأوروبا في الدوري المحلي، وهو لم يفرط سوى بنقطتين من أصل 78 ممكنة في مجمل المباريات، وذلك بتعادله مع مانشستر يونايتد في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي بهدف لمثله، فيما تعود خسارته الأخيرة إلى الثالث من كانون الثاني/يناير 2019 حينما سقط أمام مانشستر سيتي 1-2 في الموسم الماضي.

وشهدت المباراة عودة المهاجم السنغالي ساديو مانيه افضل لاعب في افريقيا، للجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول بعد فترة غياب لثلاثة اسابيع بعد تعرضه للاصابة في المرحلة الرابعة والعشرين امام ولفرهامبتون، ليعود المدرب الألماني يورغن كلوب ويشركه قبل نصف ساعة من نهاية المباراة، وكان على الموعد بتسجيله هدف الفوز (78).

ووصف كلوب ابتعاد فريقه بفارق 25 نقطة في الصدارة بالـ"جنون"، وقال في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "استطيع القول لكل اللاعبين في وجوههم إنهم لم يكونوا متوترين، كانوا يستمتعون، وإذا كان هناك فريق سيسجل، فسيكون نحن".

واضاف "الفارق في النقاط جنون، انا فعلا لا استوعبه، لست ذكيا كفاية، لم احصل على ذلك من قبل، انه خارج التقييم انه صعب. عدنا إلى غرف تبديل الملابس وتحدثنا بالأمر ثم فهمت الموضوع، لقد فزنا بالمباراة واحرزنا ثلاث نقاط اضافية".

ويستعد ليفربول لاستئناف حملته بالحفاظ على لقبه بطلا لأوروبا بحلوله الثلاثاء ضيفا على أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

لعب ليفربول واحدة من اسوأ مبارياته، إذ فشل لاعبوه باختراق التكتل الدفاعي لمتذيل الترتيب، وكانت الفرصة الوحيدة التي لاحت له في الشوط الأول في الدقيقة التاسعة، بعد تبادل للكرة بين الهولندي جورجينيو فاينالدوم والمصري محمد صلاح، ليمررها الأخير إلى أليكس أوكسليد-تشامبرلاين، لكن الاخير سدد كرة ضعيفة لم يجد الحارس الهولندي تيم كرول صعوبة بالامساك بها.

وانقذ حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر مرماه من هدف مؤكد، بعدما استبسل بقطع الكرة من أمام قدم الفنلندي تيمو بوكي المنفرد بالمرمى (36).

وتبدل الحال في الشوط الثاني نوعا ما مع انقضاء الدقائق العشر الأولى، حيث سدد الغيني نابي كايتا كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء أبعدها كرول إلى ركنية نفذها الاسكتلندي اندرو روبيرتسون على رأس الهولندي فرجيل فان دايك لكن كرول مرة جديدة كان بالمرصاد (55).

وكاد كيتا يهز الشباك لكن كرول ارتمى بفدائية على الكرة قبل وصول قدم لاعب ليفربول لها (57).

ونجا ليفربول من هدف بعدما تكفل القائم الأيمن لمرمى اليسون بصد تسديدة النروجي من اصول غانية ألكسندر تيتي (73).

ونجح البديل مانيه بفك شيفرة نوريتش بعدما روض تمريرة من قائد الفريق جوردن هندرسون من منتصف الملعب إلى داخل منطقة الجزاء والتف على نفسه وسدد في المرمى (78)، واحتاج الحكم للعودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار) لتثبيت صحته.

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وقال هندرسون بعد المباراة "لقد تسببوا لنا بالكثير من المتاعب، لكن بالاجمال كان اداءً اخر جيدا، وحققنا هدفنا بالحصول على النقاط الثلاث".

واضاف " قد يشعرك حديثي بالملل، لكننا اقتربنا خطوة اضافية، فالأمر يتعلق فقط بالتركيز على المباراة التالية. علينا فقط أن نقوم بما كنا نفعله طيلة الموسم، وان لا نتغير أبدا".

-فوز هام لبيرنلي في أرض ساوثمبتون-

وحقق بيرنلي فوزا هاما على حساب مضيفه ساوثمبتون 2-1.

وهي الخسارة الثانية تواليا لساوثمبتون بعد سقوطه المدوي أمام ليفربول صفر-4 في المرحلة الماضية، في حين حقق الضيوف فوزهم الثالث في المباريات الخمس الأخيرة.

تقدم بيرنلي سريعا بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية عن طريق لاعب الوسط آشلي ويستوود، ليعادل اصحاب الأرض عبر داني اينغز في الدقيقة 18، رافعا رصيده الى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم في المركز الثالث خلف المتصدر جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (17) والارجنتيني سيرخيو اغويرو نجم مانشستر سيتي (16).

واستعاد البديل التشيكي ماتيي فيدرا التقدم لفريقه بهدف جميل بعدما روض الكرة والتف على نفسه وسددها بيسراه بعيدا عن متناول الحارس أليكس ماك كارثي (60).

ورفع بيرنلي رصيده إلى 34 نقطة وتقدم للمركز العاشر موقتا، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتستكمل المرحلة الأحد حيث يلعب أستون فيلا مع توتنهام، وأرسنال مع نيوكاسل يونايتد، وتتواصل الاثنين بلقاء قمة المرحلة بين تشلسي وضيفه مانشستر يونايتد، وتقام الأربعاء اخر مباريات المرحلة بين مانشستر سيتي ووست هام، علما انها كانت مقررة الأحد الماضي لكن الأحوال الجوية السيئة ادت إلى ارجائها.

وتقام هذه المرحلة خلافا للعادة على مدة أسبوعين، حيث تناوبت الفرق على نيل عطلتها الشتوية المختصرة.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي:

ملخص مباراة بيرنلي وساوثمبتون: