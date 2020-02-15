شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال بعثة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مطار القاهرة الدولى، من أجل استقبال بعثة الفريق الكروى الأول القادمة من قطر، عقب التتويج بلقب السوبر الأفريقى بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

وكان الفوج الأول من بعثة فريق الزمالك وصلت إلي مطار القاهرة فى السابعة مساء اليوم، قادمة من قطر، الفوج الأول يضم كل من أعضاء مجلس الإدارة إسماعيل يوسف وهاني زادة وحمادة أنور وباقي الأعضاء، والجهاز الفني والمعاون لكارتيرون والجهازين الطبي والإداري للفريق.

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وتصل باقى البعثة فى الثانية عشرة منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

ومن المقرر أن يؤدى الزمالك غداً، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى بعد غد، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.