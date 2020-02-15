حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام 10 آلاف مشجع في مباراة الأهلى وصن داونز بإستاد السلام "ندالا" يقود ذهاب الأهلي وصن داونز و"جاساما" يدير الإياب مران الأهلي.. مشاركه قفشة.. غياب وحيد والتدريب علي ركلات الترجيح رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية" Advertisements تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع شوقى غريب لمناقشة برنامج الأولمبياد اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والترجى 28 فبراير.. وتحديد الملعب غداً جمال محمد على رئيسا لبعثة منتخب الشباب فى السعودية الاتحاد السكندري يتأهل لربع نهائى كأس مصر بثنائية فى أسوان.. فيديو أبو قير للأسمدة يواصل مفاجآته ويطيح بحرس الحدود خارج كأس مصر

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