شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى .. أدم الشناوى حارس جديد ينضم إلينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أدم نجل محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى خلال التدريبات الصباحية أستعدادا لمباراة الزمالك في مباراة السوبر المحلى المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور لنجل الحارس محمد الشناوى برفقة أيمن أشرف و مصطفى شوبير .

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع ثنائي الفريق الهجومي رمضان صبحي وحسين الشحات وذلك للاطمئنان على إصابة الأول ومنح الثاني بعض التعليمات الفنية، قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وواصل فريق الأهلي النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالي وأسقط المصري بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، بإستاد المكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

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سجل ثلاثية الاهلي على معلول في الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاي في الدقيقة 82 وكهربا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالي وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدوري وقدم الأهلي هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظفية ، فيما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة ويبقي في المركز العاشر.