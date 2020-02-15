شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يبدأ الإعداد لمواجهة الإسماعيلى في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز، تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فريق النادي الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في دور الستة عشر من البطولة.

وعاد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش للتدريبات الجماعية، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 في المباراة التس جمعتهما الثلاثاء الماضى علي استاد الجبل الأخضر سجلهما محمد حمدي وجون أنطوي، في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز.