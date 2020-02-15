صور.. بيراميدز يبدأ الإعداد لمواجهة الإسماعيلى في الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز، تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة فريق النادي الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في دور الستة عشر من البطولة.
وعاد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش للتدريبات الجماعية، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 في المباراة التس جمعتهما الثلاثاء الماضى علي استاد الجبل الأخضر سجلهما محمد حمدي وجون أنطوي، في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز.
وأوضح مسئولو النادى أن بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.
وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف 5 من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.
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