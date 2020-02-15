محمد مجدي : لاعبو الإسماعيلي في حالة تركيز كبيرة وهدفنا إسعاد الجماهير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويستضيف الدراويش شقيقه الرجاء غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية لحساب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف مجدى فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى :”هدفنا الفوز ولابديل عن ذلك ، سعيا لاسعاد الجماهير التى ستؤازنا بالالاف فى المدرجات وأمام الشاشات”.

وانهى حارس الإسماعيلى حديثه قائلا :”المدير الفني تحدث معنا ،لقد قمنا بالتدرب جيدا طوال الأسبوع والجميع لديه اصرار وحماس على المشاركة وتحقيق نتيجة مميزة تسهل من لقاء الإياب بالمغرب”

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية ، فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف.

وحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى على منح لاعبى خط الدفاع تعليمات خاصة حول كيفية الحد من رقابة أبرز لاعبى الرجاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء حيث ظهر خلالها مفاضلة الجهاز الفنى بين أكثر من لاعب لتعويض غياب الثلاثى الأساسى باهر المحمدى قائد الفريق وعبدالرحمن مجدى وعماد حمدى.