شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة للرجاء المغربى قبل مواجهة الإسماعيلى فى نصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق الرجاء البيضاوي المغربي صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي والتي ستقام غدا الأحد بمدينة الإسماعيلية، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويخوض غدا الأحد الرجاء مباراته أمام ضيفه الاسماعيلي المصري بدء من الساعة السادسة مساء، وسيديرها الحكم احمد ابو بكر الكاف من سلطنة عمان.

ولم ينجح الإسماعيلى فى التتويج باللقب العربي طوال تاريخه، ولكنه كان وصيفًا للبطولة فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي.

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وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

الفرق المصرية لم تكن محظوظة في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث نجح الأهلى فى أن يكون وصيفًا للبطولة العربية فى عام 1997، بعد الوصول للنهائى الذى هُزم فيه من الأفريقى التونسى بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية فى عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثانى فى أى نسخة أخرى، ولم يكن إنبى أسعد حظًا من الإسماعيلى، فالفريق البترولى استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية فى 2006 بعد الخسارة من الرجاء المغربى بهدف دون رد.

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