تقرير.. صاعد مبشر وصدام تاريخي.. تعرف على حكمي الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أزمات عديدة شوهت المسابقات الأفريقية للأندية في السنوات الماضية، أصبح الحكام جزءًا لا يتجزأ من أحاديث الجماهير قبل مواجهات فرقهم في المراحل الحاسمة من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حكمي مواجهتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي، اللتين يخوضهما الأهلي أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي، يومي 29 فبراير و7 مارس على الترتيب.

وتتمتع مواجهة الأهلي وصنداونز بخصوصية واضحة، بعدما أذاق الفريق الجنوب أفريقي الأهلي هزيمة تاريخية بخماسية نظيفة، في ذهاب المرحلة ذاتها بالموسم الماضي، قبل أن يودع العملاق المصري المسابقة عقب فوزه بهدف وحيد إيابًا.

ويدير الكونجولي جان جاك ندالا نجامبو مواجهة الذهاب التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، بينما يقود الجامبي باكاري جاساما مواجهة الإياب في الأراضي الجنوب أفريقية.

رغم أن نجامبو المولود في عام 1987 لا يعد من حكام الصفوة في أفريقيا، إلا أنه أصبح أحد الحكام الصاعدين بقوة في القارة الأفريقية مؤخرًا، مما يبشر بتقدمه في وقت قياسي إلى الصف الأول.

أظهر الحكم الكونجولي الشاب مستويات مميزة في الموسم الماضي، خاصة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي قاد بها مواجهة نهضة بركان المغربي مع جور ماهيا الكيني في إياب الدور ربع النهائي، وانتهت بفوز كاسح للفريق المغربي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفي المشهد الأهم بموسمه الماضي، قاد نجامبو مواجهة إياب الدور نصف النهائي في المسابقة ذاتها، بين النجم الساحلي التونسي والزمالك المصري في مدينة سوسة التونسية، وأظهر الحكم الشاب شخصية قوية على مدار اللقاء الذي انتهى بتعادل نظيف، منح الزمالك بطاقة التأهل للنهائي بعد فوزه ذهابًا بهدف، وشهدت المواجهة طرد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك في اللحظات الأخيرة.

واختير نجامبو بين ثلاثة حكام أفارقة في نهائيات كأس العالم للشباب 2019 بالأراضي البولندية، وقاد مواجهتي بنما مع السعودية ونيوزيلندا مع النرويج في الدور الأول.

كما اختير الحكم الكونغولي ضمن حكام كأس الأمم الأفريقية 2019، وأدار مواجهتي مالي مع موريتانيا وجنوب أفريقيا مع المغرب في الدور الأول أيضًا.

نال نجامبو ثقة أكبر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الموسم الجديد، حيث قاد واحدة من قمم دور الستة عشر في دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي على ملعب الأول، وانتهت بالتعادل السلبي.

وكما أدار مواجهة لفريق صنداونز، قاد مواجهة الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب الأخير في الدور ذاته، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ويتمتع نجامبو بهدوء كبير في أغلب مواجهاته، حيث بلغ متوسط البطاقات الصفراء التي أشهرها خلال مشواره 2.9 بطاقة/مباراة، ولم يرفع البطاقة الحمراء سوى في وجه جنش خلال العامين الأخيرين.

على جانب آخر، لا يتمتع جاساما بذكريات طيبة مع جماهير الأهلي، بعدما كان شاهدًا على خسارة فريقهم اللقب في المواجهة النهائية أمام الوداد المغربي عام 2017، وكان حاضرًا في مواجهة إقصائهم من النسخة الأخيرة أمام صنداونز، في إياب الدور ربع النهائي أيضًا.

اعترض لاعبو الأهلي وجماهيرهم على إهدار الكثير من الوقت في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام الوداد، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف منحهم اللقب، بعد التعادل ذهابًا بهدف لمثله، وشهدت لقطة لا تُنسى عندما أشار المهاجم المخضرم السابق عماد متعب بعلامة "صفر" تجاه العدسات التليفزيونية وهو يقف أمام طاقم الحكام.

ورغم تلك الاعتراضات يعد جاساما الاسم الأبرز بين حكام القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة، حيث سيطر بشكل ملفت على معظم المواجهات النهائية الهامة في البطولات الأفريقية، وأبرزها دوري أبطال أفريقيا الذي حجز مواجهته النهائية لسنوات عديدة، كما كان شاهدًا على العديد من اللحظات السعيدة لجماهير الفريق المصري.

أدار جاساما مواجهة كأس السوبر الأفريقي عام 2013 والتي تفوق بها الأهلي المصري على ليوبار الكونجولي بهدفين مقابل هدف، قبل إدارته مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في العام ذاته، وتفوق بها الأهلي أيضًا على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة ليُتوج باللقب الثامن في تاريخه.

في عام 2014 أدار الحكم الجامبي مجددًا إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي انتهى بتعادل وفاق سطيف الجزائري وفيتا كلوب الكونجولي بهدف لكل منهما، ليُتوج الأول باللقب، وبعد 3 أشهر فقط قاد نهائي كأس الأمم الأفريقية بين كوتديفوار وغانا، والذي شهد تتويج المنتخب الإيفواري باللقب القاري، بعد انتهاء المواجهة بالتعادل السلبي، وفوز الأفيال بركلات الترجيح.

في العام ذاته واصل جاساما سيطرته المطلقة على دوري أبطال أفريقيا، وأدار مواجهة إياب نهائي المسابقة، والتي حسمها مازيمبي الكونجولي بثنائية نظيفة في شباك اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أن يواصل التغريد وحيدًا في المسابقة القارية، بإدارة إياب نهائي 2016 والذي خسر به الزمالك اللقب، رغم فوزه بهدف نظيف، بعدما خسر ذهابًا بثلاثية نظيفة.

لكن يبدو أن مواجهة الأهلي والوداد أثرت على سمعة الحكم المحنك، حيث لم يتجاوز الدور ربع النهائي في نسخة 2018، التي كان فوز الأهلي برباعية نظيفة على هوريا الغيني آخر مشاهده في المسابقة، قبل أن يتقدم مجددًا في النسخة التالية، بإدارة ذهاب الدور نصف النهائي بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونجولي، في اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف في الأراضي التونسية.

وواصل جاساما التأكيد على أنه لم يخسر الكثير من قيمته في الكرة الأفريقية، حيث أدار مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بين المنتخبين الجزائري والنيجيري، والتي انتهت بفوز جزائري قاتل في اللحظات الأخيرة.

في الموسمين الأخيرين ظهر جاساما في مناسبات عديدة كحكم محترف في الدوري السعودي الممتاز، حيث أدار 8 مواجهات.

وكحال نجامبو لا يشهر جاساما البطاقات بكثرة، حيث لم يتجاوز متوسط بطاقاته الصفراء 2.5 بطاقة/مباراة.