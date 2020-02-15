بالفيديو.. تريزيجيه: سنلعب للفوز على توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، أن فريقه سيلعب على الفوز أمام مضيفه توتنهام غدا الأحد على ملعب "فيلا بارك معقل الفيلانز، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريزيجيه باللغة الإنجليزية في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا: "اللعب في فيلا بارك شعور رائع وسط جماهير رائعة توجه كل الدعم لنا دائما، نحارب دائما ونقدم أفضل ما لدينا لجعلهم سعداء في الموسم الجاري".

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وأضاف: "ستكون مباراة صعبة أمام توتنهام، وسنقاتل مع الجماهير لتحقيق الانتصار في لقاء الأحد".

وأتم صاحب الـ25 عاما قائلا: "نشعر بالثقة، وجميع اللاعبون يعملون بقوة من أجل الفوز في المباراة".

يذكر أن أستون فيلا يحتل المركز الـ17 في بريميرليج وفي جعبته 25 نقطة من 25 مباراة، بينما يأتي توتنهام في المركز السادس وفي رصيده 37 نقطة.