مرتضى منصور: الأهلي يفوز بالبطولات بسبب التحكيم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي سيظل يفوز بلقب الدوري المصري في حال تواجد حكام مصريين لمبارياته. وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد:" لو في حكام مصريين الأهلي سيفوز بالدوري". Advertisements وأضاف:" اعطيني حكم محترم وعادل ونظام الـ VAR وسأفوز بكل البطولات". وتابع:" جهاد جريشة بيتخانق مع رئيس لجنة الحكام، وطوب الأرض اشتكى من الحكام المصريين". واوضح، أن الحكام في مصر تقف ضد الزمالك فقط، لذلك لا يرغب في تواجدهم في مبارياته، لافتا أن هناك عدد من الأندية الاخرى اشتكت من الحكام المصريين.

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