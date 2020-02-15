بالصور.. برسائل فكاهية.. تويتر برشلونة يتعرض للاختراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى هشام:

تعرضت الحسابات الرسمية لنادي برشلونة على موقع تويتر إلى عملية اختراق من قبل مجموعة هاكرز تطلق على نفسها «OUR MINE».

الهاكرز بدأوا بتغريدة تقول: "مرحبًا نحن Our mine، هذه هي المرة الثانية ونعترف أن إجراءات الأمان أصبحت أفضل".

وواصلت المجموعة تغريداتها عبر حسابات برشلونة المختلفة فكتبت على الحساب العربي: " آسفين على التويتات بس حبينا نسلم على الشعب العربي"، ثم كتبوا تغريدة أخرى تطالب جماهير برشلونة بالتوجه لتشجيع ريال مدريد وتوالت التغريدات الساخرة.

وتابعت المجموعة تغريداتها الساخرة عبر الحساب الفرنسي قائلة: " لقد قمنا بقراءة بعض الرسائل الخاصة ويبدو أن نيمار سيعود" قبل أن يعلن عبر حساب برشلونة كتالونيا التعاقد مع نيمار بنفس طريقة اعلان برشلونة عن صفقاتها.

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مجموعة هاكرز «OUR MINE» التي قامت بالاختراق سبق لهم التورط منذ عدة أيام في اختراق حساب موقع فيسبوك عبر تويتر أيضًا كما كانوا هم المسئولين عن اختراق حسابات نحو 12 ناديًا من أندية دوري كرة القدم الأمريكية «NFL» في يناير الماضي كما سبق وان اخترقوا حساب جاك دوروسي المؤسس والمدير التنفيذي لموقع تويتر واختراق أحد حسابات شبكة نيتفليكس العالمية.

ليست تلك المرة الأولى التي تقوم تلك المجموعة باختراق حسابات برشلونة، حيث قامت في 2017 باختراق الحسابات وأعلنوا عن التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.