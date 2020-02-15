قبل موقعة الأهلي.. مدرب صنداونز يكشف حجم إصابة حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب إفريقي، بأنه استبدل حارس المرمى دينيس أونيانجو بسبب آلام عضلية شعر بها حارس مرمى الفريق، قائلًا أنه مضطر لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

ويستعد صنداونز من أجل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 29 فبراير القادم بالقاهرة.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "سبور سبورت" الجنوب إفريقية بعد الفوز اليوم السبت بثلاثية نظيفة على شيبا يونايتد في الدوري المحلي: "كنت أتمنى إراحة أكبر قدر من اللاعبين بعد تسجيل الهدف الثالث، لكن أونيانجو شعر بآلام عضلية تأتيه بين الوقت والأخر في العضلة الخلفية فاستبدلته."

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وخرج دينيس أونيانجو وهو أحد أبرز حراس المرمى في إفريقيا من مباراة اليوم أمام شيبا يونايتد بعدما طلب الاستبدال.

وتحدث عن لاعبه الأخر تيمبا زواني الذي تم استبداله أيضًا: "كان غاضبًا أثناء الخروج من الملعب، لكني مضطر لذلك هو يقول لي أنه كان يستطيع تسجيل هدف أخر، فأخبرته أن سلامة الفريق أهم من تسجيل هدف أخر."

وتابع: "نحن نلعب عدة مباريات بفاصل زمني قصيرة وسلامة كافة اللاعبين أهم من أي شيء في الوقت الحالي، لكن بشكل عام أنا غير راض عن أخر 30 دقيقة في المباراة."