اللقب يقترب.. ماني يهدي ليفربول فوزًا غاليًا بضرب نورويتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق ليفربول فوزًا غاليًا على نورويتش سيتي بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

هدف ليفربول جاء عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 78 ليمنح "الريدز" انتصاره الـ25 في الدوري.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 76 نقطة ليصبح على بعد 25 نقطة من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه ويستهام ضمن نفس الجولة.

في المقابل، ظل نورويتش سيتي في قاع الدوري حيث تجمد رصيد "الكناري" عند 18 نقطة.

تشكيل ليفربول جاء كالتالي: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون - فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمنو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان - فابينيو - لوفرين - ميلنر - ماني - لالانا - أوريجي.

تفاصيل المباراة:

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ليفربول مع بداية المباراة استحوذ على الكرة بشكل كبير حيث كانت أولى التسديدات نحو المرمى في الدقيقة السابعة عن طريق تشامبرلين لكن تسديد لاعب الريدز تصل سهلة لحارس نورويتش.

الدقيقة 35 شهدت أخطر فرص المباراة من جانب نورويتش سيتي بعد انفراد لاعبه بالمرمى ليقوم بالتمرير إلى بوكي لكن أليسون يقف في الوقت المناسب وينقذ ليفربول.

كانتويل في الدقيقة 52 هدد مرمى ليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تلمس الشباك الخارجية.

الدقيقة 58 شهدت فرصتين من جانب ليفربول الأولى عن طريق نابي كيتا بتسديدة قوية لكن يحولها كرول لركنية ثم سدد فان دايك كرة رأسية لكن كرول يقف في التوقيت المناسب.

ليفربول في الدقيقة 59 حاول محمد صلاح أن يحرز هدف ليفربول الأول لكن كرول يتألق ويتصدى للكرة مرتين بعدما حاول كيتا أن يسجل.

تيتي في الدقيقة 72 سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ترتطم في القائم لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 78 شهدت هدف لصالح ليفربول عن طريق ساديو ماني عن طريق استلام كرة طولية من القائد هندرسون لينجح اللاعب السنغالي في التسجيل.

ليفربول أهدر فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 86 بعد عرضية رائعة من أرنولد لكن فيرمينو يفشل في استغلال وجوده أمام المرمى لتظل النتيجة (1-0) لصالح الريدز.