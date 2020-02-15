اتحاد جدة يطيح بـ أولمبيك آسفي ويضرب موعدًا مع الشباب بالبطولة العربية

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية بعد تغلبه على أولمبيك آسفي المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بمنافسات ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين اتحاد جدة وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما سجل أهداف

المباراة كلا من كريم الأحمدي للفريق السعودي أيوب الكعدواي للمغربي، قبل أن يحسم اتحاد جدة مباراة الإياب لصالحه بهدف نظيف عن طريق لاعبه ريكاردو دا سيلفا ويحجز مقعده بنصف نهائي البطولة العربية للأندية.

تأهل اتحاد جدة لنصف النهائي جعله يضرب موعدًا مع مواطنه الشباب السعودي يوم الجمعة المقبل في مباراة الذهاب، على أن يكون لقاء الإياب يوم 20 من الشهر المقبل.

يذكر أن الإسماعيلي المصري يصطدم بالرجاء المغربي بنصف النهائي غدًا في السادسة مساءًا بملعب الإسماعيلي، على أن يقام لقاء الإياب بمنتصف الشهر المقبل في المغرب.