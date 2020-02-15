بيراميدز يبدأ الإعداد لمباراة الإسماعيلي في الكأس

بدأ فريق نادي بيراميدز، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فريق النادي الإسماعيلي في بطولة كأس مصر.
كان الفريق حصل على راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على المقاولون في الدوري الممتاز. وبدأ الفريق تدريباته
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