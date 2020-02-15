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بيراميدز يبدأ الإعداد لمباراة الإسماعيلي في الكأس

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بدأ فريق نادي بيراميدز، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فريق النادي الإسماعيلي في بطولة كأس مصر.
كان الفريق حصل على راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على المقاولون في الدوري الممتاز. وبدأ الفريق تدريباته

بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم ٢١ فبراير الجاري على استاد الإسكندرية في دور الستة عشر من البطولة.
 
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