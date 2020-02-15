ساديو ماني يتفاجأ بوصوله لهدفه رقم 100 بالبطولات الإنجليزية

تفاجأ السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، بوصوله للهدف رقم 100 مع فريقه بمختلف البطولات الإنجليزية، وذلك بعد تسجيله هدف الانتصار للريدز أمام نوريتش سيتي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة والعشرون من البريميرليج.
جاء ذلك خلال حديثه لشبكة سكاي سبورتسالعالمية عقب المباراة حينما سأله المراسل عن شعوره بوصوله للهدف رقم 100 بمختلف البطولات الإنجليزي، ليتفاجئ النجم السنغالي قائلًا " حقًا شكرًا لكم".
وسجل ساديو ماني 25 هدفًا رفقة فريقه السابق ساوثهامبتون فيما سجل 75هدفًا مع ليفربول حتى الأن.
وأضاف ماني في تصريحاته للشبكة، أن هدف لاعبي ليفربول واضح منذ البداية فنحن نقوم بعمل جيد للفريق وأمام عدة مباريات للتتويج بالدوري الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الأنجليزي برصيد 76 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا ويتبقى له مباراة بنفس الجولة السادسة والعشرون أمام وست هام يونايتد.
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