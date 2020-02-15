يد المقاولون يفوز شباب تل حوين

فاز فريق المقاولون العرب، لكرة اليد درجة أولى مع فريق مركز شباب تل حوين،ومن خلال فعاليات مباراة قوية تألق فيها فريق ذئاب الجبل علي الفريق المنافس بنتيجة ٢٨ / ٢٢، والتي أقيمت على ملاعب اتحاد الشرطة الرياضي.
يهدف فريق المقاولون لـلصعود للدوري الممتاز.
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