أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة بريشيا، في المباراة التي تجمع بينهما غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:- حراس المرمي: تشيزني – بينسولو – بوفون.
ويحتل فريق يوفنتوس وصافة الكالشيو الإيطالي حتي الأن برصيد 54 نقطة متساويا مع إنتر ميلان في عدد النقاط، ولكن يأتي الإنتر متصدرًا ترتيب البطولة لفارق الأهداف، بينما يأتي فريق بريشيا في المركز التاسع عشر والقبل الأخير برصيد 16 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يغيب عن قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.