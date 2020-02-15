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رونالدو يغيب عن قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا بالدوري الإيطالي

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة بريشيا، في المباراة التي تجمع بينهما غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من .
وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:- حراس المرمي: تشيزني – بينسولو – بوفون.

الدفاع: دي تشيليو – كيليني – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – روجاني – ويسلي. الوسط: بيانيتش- أرون رامزي- ماتويدي – رابيو – بينتانكور. الهجوم: ديبالا- كوادرادو – هيجواين – أوليفيري.
ويحتل فريق يوفنتوس وصافة الكالشيو الإيطالي حتي الأن برصيد 54 نقطة متساويا مع إنتر ميلان في عدد النقاط، ولكن يأتي الإنتر متصدرًا ترتيب البطولة لفارق الأهداف، بينما يأتي فريق بريشيا في المركز التاسع عشر والقبل الأخير برصيد 16 نقطة.
 
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