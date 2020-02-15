تأهل زوجي السيدات والمختلط لنهائي بطولة إفريقيا للريشة الطائرة

تأهل 3 لاعبين مصريين لنهائي بطولة إفريقيا للكبار، المقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري. ففي منافسات زوجي السيدات، صعدت هادية حسني وضحى هاني للمباراة النهائية بعد الفوز على زوجي نيجريا بنتيجة 2 - 0. هادية حسني وضحى هاني للمباراة النهائية بعد الفوز على زوجي نيجريا بنتيجة 2 - 0. وفي منافسات الزوجي المختلط، نجح أدهم حاتم وضحى هاني في الصعود للنهائي بعد الفوز على زوجي موريشيوس بنفس النتيجة. وضحى هاني في الصعود للنهائي بعد الفوز على زوجي موريشيوس بنفس النتيجة. ومن المقرر، أن تقام نهائيات الفردي رجال وسيدات والزوجي رجال وسيدات والمختلط عصر غدًا الأحد على أن يتم تسليم الميداليات ومراسم ختام البطولة بعد المباريات النهائية.

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