ليفربول يعبر عقبة نوريتش سيتي ويواصل انتصاراته بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره نوريتش سيتي بهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الاخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

سجل السنغالي ساديو ماني هدف ليفربول في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد تمريرة من هندرسون وصلت إلى ماني الذي لم يتوانَ في إيداعها بمرمى نوريتش سيتي.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لترتيب الدوري

الإنجليزي برصيد 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الذي يحل وصيفًا برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراة بنفس الجولة أمام وست هام يونايتد.

فيما ظل نوريتش سيتي متذيلًا جدول البريميرليج برصيد 18 نقطة.

هدف ساديو ماني أمام نوريتش سيتي هو رقم 12 له هذا الموسم

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بالدوري الإنجليزي، فيما يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول برصيد 14 هدفًا.

ويواصل ليفربول سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم إذ انه حقق 25 انتصارًا وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الأن، كما أنه حقق انتصاره 17 انتصارًا متتاليًا هذا الموسم، و35 مباراة متتالية بدون هزيمة بالدوري الإنجليزي.

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يذكر أن ليفربول يحتاج لتحقيق الانتصار في الجولات الخمس المقبلة للتتويج بلقب البريميرليج رسميًا بعد غياب 30 عامًا إذ إن آخر بطولة حقق الريدز كانت بنسخة 1990.